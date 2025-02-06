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06/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》整固過後，港股投資者應密切留意甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。北水重臨，港股現貨主板市場總成交金額增至１９２２億元
，應已消化了不少買家的獲利回吐沽盤。恒指從２０８８６跌回２０４１７，跌幅尚算合理。雖
然陰陽燭日線圖上呈現陰燭，短期升勢未被破壞。本欄認為，港股短期升勢雖開始放緩，中期後
市仍屬向上，長期後市反覆上升亦屬預期之內。跟墨西哥與加拿大不一樣，中國未能與美國達成
貿易協議，昨早（５日）內地股市表現欠佳。
　
　　美國總統特朗普表示不急於與國家主席習近平通話，擺出對中國向美國徵收報復性關稅不以
為意的態度。但只要港股能維持相對強勢，後市應可繼續看好。經過一個交易日的整固後，我們
應開始密切留意大市交投量變化與市場指數變化的配合程度，和好淡大戶於指數期貨、期權市場
內的部署情況。此外，於當前「一浪高於一浪」的向好局勢中，中線投機者應按形勢逐步上移止
賺位，以保障既得利潤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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