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07/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》釐訂短線平舊好倉套利計劃

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和８０％
，局勢則均屬顯著向好。近期港股節節上升，逐漸顯露強勢；科技股大戶買家積極入市，證明科
技股的中長期跌浪底很大機會已經出現。好友的當前急務，除為往上挑戰量度升幅目標
２１１７９╱２２１２６外，亦為成功攻佔去年１２月１０日高位２１０７０和１１月８日高位
２１３５５。換言之，指數現有四個升浪目標，位於２１０７０與２２１２６的範圍內。
　
　　建議短線投機者於上述升浪目標範圍內訂好分批平舊倉套利的計劃，逐步降低所冒的風險。
當指數升近２１０７０時，若見日線圖上有兩個或以上主要技術分析指標利淡，便應平掉至少四
分一所持好倉套利。隨著利淡的主要技術分析指標增多，我們應繼續減持好倉；圖上有四個或以
上指標利淡時，我們應已全身而退。至於中長線投資，分批伺機增持現貨仍為本欄的應市策略。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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