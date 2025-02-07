《運籌帷幄－梁業豪》釐訂短線平舊好倉套利計劃

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和８０％

，局勢則均屬顯著向好。近期港股節節上升，逐漸顯露強勢；科技股大戶買家積極入市，證明科

技股的中長期跌浪底很大機會已經出現。好友的當前急務，除為往上挑戰量度升幅目標

２１１７９╱２２１２６外，亦為成功攻佔去年１２月１０日高位２１０７０和１１月８日高位

２１３５５。換言之，指數現有四個升浪目標，位於２１０７０與２２１２６的範圍內。



建議短線投機者於上述升浪目標範圍內訂好分批平舊倉套利的計劃，逐步降低所冒的風險。

當指數升近２１０７０時，若見日線圖上有兩個或以上主要技術分析指標利淡，便應平掉至少四

分一所持好倉套利。隨著利淡的主要技術分析指標增多，我們應繼續減持好倉；圖上有四個或以

上指標利淡時，我們應已全身而退。至於中長線投資，分批伺機增持現貨仍為本欄的應市策略。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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