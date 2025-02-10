《運籌帷幄－梁業豪》仍未開始分批平舊好倉止賺，但須上移止賺位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

１００％，局勢則均屬顯著向好。上周五（７日）本欄為大家釐訂了短線分批平舊好倉套利的計

劃後，恒指升抵２１２１４，進入了套利範圍２１０７０－２２１２６。然而，由於恒指日線圖

上的五個主要技術分析指標均維持利好，並未出現兩個或以上技術分析指標轉淡的情況，大家應

仍未開始入市行動。四個升浪目標中，已到達了兩個，好友的下站進攻目標為２１３５５╱

２２１２６。



為了提防指數掉頭急挫時所帶來的損失，今天（１０日）我們有需要將好倉止賺位上移至上

周二（４日）高位２０８８５（恒指期貨２０９６０）。換而言，若見止賺位被觸及，大家宜先

對不少於四分一所持好倉平掉套利；於圖上兩個技術分析指標轉淡時，加注平倉套利。最後，於

第三個技術分析指標轉淡時，便全身而退。但若２０８８５一直不被觸及，又沒有兩個技術分析

指標轉淡，我們會伺機將止賺位進一步上移，以保障既得利潤，同時博取更大的利潤。《經濟通

及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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