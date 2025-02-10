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10/02/2025 10:06

《套期保值－蕭猷華》恒指短線回調，中線繼續看好

　　《套期保值》踏入蛇年，恒生指數保持漲勢，全周升９０８點。內地科技板塊不斷迎來利好
催化劑，ＤｅｅｐＳｅｅｋ新版Ｒ１人工智能模型推出，資金追捧人工智能、機械人、芯片半導
體、電動車等熱門板塊。另一方面，特朗普對中國開打關稅戰，料對內地實質經濟影響有限，市
場預期國家主席習近平與特朗普在短期內通話，就化解貿易關稅進行協商。
　
　　再說特朗普的關稅政策，筆者前兩周在本欄提過，「特朗普的關稅政策能否如願推行，筆者
存在問號，因關稅是兩面刃，假如其他國家都向美國報復，反徵關稅，美國自己都承受不了吧」
，果然，墨西哥和加拿大的２５％關稅暫緩一個月。另一方面，美國白宮將會在本周公布，對多
個國家實行「對等關稅」，料對股市短暫有壓力。
　
　　筆者在春節前給恒指的目標２１０００點已到達，預期恒指在２１２００點有阻力，短線料
有回調，而２０５００點支持力強，中線繼續看好。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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