《運籌帷幄－梁業豪》中長線不會貿然入市減持現貨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

１００％，局勢則均屬顯著向好。近期美國科技股因ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現而急跌，資金卻明

顯流向本港科技股。兩個股市不同之處，在於美股其餘板塊所受的沽壓其實並不算大，港股其餘

板塊則亦錄得非常不錯的升幅。雖然筆者於每季首月初才修訂強制性公積金的資金分配策略，大

家現可捕捉港股下一個短期調整浪的出現，將５％資金從美股轉到港股。至於內地股市，由於超

短期形勢依然較港股為差，不宜作資金上的變動。



此外，若將美股與日股相比，前者的全期表現較差。至於港股五大指數，則以紅籌指數的相

對表現最差。而兩個內地股市中，上海股市短期至超長期的相對表現較佳。本欄認為，只要中美

關係不惡化，不互向對方的入市貨品加徵關稅，港股可望反覆再升，內地股市料亦可於稍後跟隨

。因此，筆者雖已部署好短線伺機分批平舊好倉套利，中長線不會貿然入市減持現貨。《經濟通

及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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