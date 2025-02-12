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12/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指本周末前需上企２１４９６

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量皆為１００％，局勢則均屬顯
著向好。港股成功升抵重要量度升幅目標，先回落整固，為下個升浪打好基礎，份屬正常。恒指
從２１６８２跌回２１２７９，幅度不算很大；只要能於本周末前升回２１４９６之上企穩，短
期仍有再升空間。中期方面，顯著向好之勢已成，不易改變。至於長期後市，至少應處於中期大
型反彈浪中。港股全期顯著向好的局勢實屬過去數年來所僅見，候低造好乃全線投機者╱投資者
的合適應市策略。
　
　　昨天（１１日）的跌市肯定屬於即市回吐，但未必屬於短期調整浪的首階段，即使屬於後者
，由於近日大市的升勢非常凌厲，指數只處於４浪調整，跌幅約為３浪升幅的０﹒３８２倍的機
會較大。期間中線投資者可考慮將１２﹒５％至２５％資金持有的現貨（優先選擇相對弱勢的股
票）沽出走位，或利用２月份恒指近價認購期權短倉，為該部分持貨暫作下跌風險對沖。《經濟
通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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