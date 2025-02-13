《運籌帷幄－梁業豪》短線應已收回了一半好倉注碼

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量皆為１００％，局勢則均屬顯

著向好。上周末前筆者為大家釐訂了伺機分批平掉舊好倉套利的計劃，結果，本周二（１１日）

開市後出現了收回第一筆注碼的時機。三個指數期貨中，筆者選擇了科指期貨，連同其相關看好

後市的衍生工具，作為平倉套利的對象，原因為科技指數與科指期貨皆於上周末前後開始呈現急

升後的相對弱勢。昨天（１２日）開市後，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內，以南方恒生科技

（０３０３３）的沽貨套利計劃作為例子，教大家如何放置第二注和第三注的賣出價。



由於其後價位升抵筆者的目標，各位應可成功加注沽貨套利。至於短線平舊好倉套利的注碼

，筆者分了四注，即現已收回了一半，等短期調整浪完結後，才會伺機補回。中長線投資方面，

可繼續伺機將１２﹒５％至２５％持有的現貨沽出走位，但沽貨對象應為組合內最弱勢的股票，

而非自己主觀地認為累積升幅已大，將會大幅回跌的股票。最後，中長期後市仍可看好，投資者

應維持高實際持貨量，博取更大的利潤。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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