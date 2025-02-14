《運籌帷幄－梁業豪》中長線投資者該如何應對短期調整市？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量皆為１００％，局勢則均屬顯

著向好。本周一（１０日）收市時，港股若不計算紅籌指數，全期全面利好的圖表形勢結果引來

了預期中的獲利回吐沽盤。平心而論，連長期與超長期形勢亦同步變為顯著向好，港股於第三季

完結前整體走勢向好的機會很大。因此，雖市況會經常即市呈現回吐和間中進行短期調整，中長

期升勢不易被正式破壞，因大戶應已對投資氣候或會進一步轉壞作好準備，有周詳的應市部署。



本欄認為，於ＷＢＩ轉淡前，中長線投資者可維持上述實際持貨量，看大市繼續攀升，靜觀

其變。當然，較進取者亦可考慮於短期╱中期調整浪有跡象正式展開，而預期調整幅度亦不小，

沽出部分中線╱長線投資組合內處於相對最弱勢的股票走位，但只宜涉及不多於２５％資金。此

外，我們亦可考慮利用指數近價認購期權短倉，為該部分持貨暫作下跌風險對沖。然而，若到時

認購期權短倉的引伸波幅沒有出現大於５％的偏高幅度，這個對沖方法並不適用。《經濟通及交

易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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