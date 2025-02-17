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17/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》切忌貪勝不知輸

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。從港股大市交投量激增的現象來看，我們已進入了近年的大時代，追落後的勢頭料會延
續，美股大幅拋離港股的優勢不再。上周四（１３日）大市從高位急速回跌，筆者決定將短線投
機造好的注碼進一步降至四分一資金，並指出可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的短期調整浪
，即４浪已經展開。翌日港股戲劇性大幅回升，並再創短期升浪新高，令３浪仍未完結的可能性
增大。
　
　　但本欄依然認為，４浪雖沒有以「之字形」運行，仍有可能以「不規則平勢形」運行，卻嫌
４－ａ浪運行的時間實在太短。從另一個角度來看，３浪到達短期重要量度升幅目標後，與中期
升浪目標已距離不遠，４－ｃ浪或４－ａ浪可隨意正式展開。因此，無論我們現處於４－ｂ浪反
彈，或３－ｖ浪上升過程中，都應緊記繼續造好的風險已較前大增，收回部分或全部投機注碼是
恰當的；於急升浪中，大家切忌貪勝不知輸。市況有可能會再度掉頭急挫，我們必須加倍小心應
市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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