《運籌帷幄－梁業豪》切忌貪勝不知輸

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向好。從港股大市交投量激增的現象來看，我們已進入了近年的大時代，追落後的勢頭料會延

續，美股大幅拋離港股的優勢不再。上周四（１３日）大市從高位急速回跌，筆者決定將短線投

機造好的注碼進一步降至四分一資金，並指出可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的短期調整浪

，即４浪已經展開。翌日港股戲劇性大幅回升，並再創短期升浪新高，令３浪仍未完結的可能性

增大。



但本欄依然認為，４浪雖沒有以「之字形」運行，仍有可能以「不規則平勢形」運行，卻嫌

４－ａ浪運行的時間實在太短。從另一個角度來看，３浪到達短期重要量度升幅目標後，與中期

升浪目標已距離不遠，４－ｃ浪或４－ａ浪可隨意正式展開。因此，無論我們現處於４－ｂ浪反

彈，或３－ｖ浪上升過程中，都應緊記繼續造好的風險已較前大增，收回部分或全部投機注碼是

恰當的；於急升浪中，大家切忌貪勝不知輸。市況有可能會再度掉頭急挫，我們必須加倍小心應

市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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