《套期保值－蕭猷華》恒指升勢可持續？

《套期保值》恒生指數上周保持漲勢，全周升１４８６點。當中，上周四（１３日）曾升至

２２５２３點，惟觸發急劇回吐，從高位計急瀉約７００點至２１７３５點；不過，上周五

（１４日）恒指再度發力，並升穿上周四高位，明顯大量資金繼續買入港股。另一方面，恒指由

１月１３日的低位１８６７１點，升至上周五的２２６２０點，一個月內升幅達３９４９點或

２１％，短線的確超買，有調整亦正常，但只要不低於上周四的低位２１７３５點，上升趨勢仍

可持續。



再說，回顧港股去年９月的升浪，是由中央公布政策組合拳帶動；而今次升浪，則由人工智

能（ＡＩ）模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起帶動，投資者意識到中國在ＡＩ模型發展速度驚人，提升

科技板塊估值。故此，結合內地宏觀利好政策，和科技領域的優勢，筆者認為恒指短期可以突破

去年的高位２３２４１點。



美國總統特朗普上周指出，將對各國實施對等關稅，商務部長正研究細節，料４月前公布，

消息對Ａ股、港股影響不大；另一方面，內地利好政策有待發力、科技板塊估值提升，加上筆者

估計「習特會」很大機會在４月左右舉行，對港股帶來利好催化劑，因此，筆者認為恒指上半年

可挑戰２５０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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