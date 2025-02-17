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17/02/2025 09:40

《套期保值－蕭猷華》恒指升勢可持續？

　　《套期保值》恒生指數上周保持漲勢，全周升１４８６點。當中，上周四（１３日）曾升至
２２５２３點，惟觸發急劇回吐，從高位計急瀉約７００點至２１７３５點；不過，上周五
（１４日）恒指再度發力，並升穿上周四高位，明顯大量資金繼續買入港股。另一方面，恒指由
１月１３日的低位１８６７１點，升至上周五的２２６２０點，一個月內升幅達３９４９點或
２１％，短線的確超買，有調整亦正常，但只要不低於上周四的低位２１７３５點，上升趨勢仍
可持續。
　
　　再說，回顧港股去年９月的升浪，是由中央公布政策組合拳帶動；而今次升浪，則由人工智
能（ＡＩ）模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起帶動，投資者意識到中國在ＡＩ模型發展速度驚人，提升
科技板塊估值。故此，結合內地宏觀利好政策，和科技領域的優勢，筆者認為恒指短期可以突破
去年的高位２３２４１點。
　
　　美國總統特朗普上周指出，將對各國實施對等關稅，商務部長正研究細節，料４月前公布，
消息對Ａ股、港股影響不大；另一方面，內地利好政策有待發力、科技板塊估值提升，加上筆者
估計「習特會」很大機會在４月左右舉行，對港股帶來利好催化劑，因此，筆者認為恒指上半年
可挑戰２５０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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