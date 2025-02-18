《運籌帷幄－梁業豪》中長線應調整應市策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向淡。看過最近一年多的大市表現後，相信愈來愈多人會認同，港股的中長期牛市已經來臨。

不過，美國特朗普上台後，全球投資氣候風雲色變，本欄於現階段實在未敢斷言長期升浪已在運

行中。中期升浪方面，本欄卻認為早已正式展開。於此新形勢下，多年來港股跑輸美股的劣勢將

逐漸獲得改善，可預期港股會大追落後。因此，中長線投資者應調整應市策略，作合適的資金調

動。



估計中長期可維持偏好至顯著向好一段不短的時間，代表我們可維持高實際持貨量圖利，只

於大市有跡象正式展開幅度顯著的短期調整時，才除依一貫做法，依ＶＢＲ分析系統指示，下調

實際持貨量外，考慮偷步小注額外沽貨走位（或利用指數╱股票近價認購期權短倉，暫作下跌風

險對沖）。總括而定，雖然我們應於進行短線投機時，依圖表訊號指示，順勢而行，進行中長線

投資時，仍須大部分時間維持高實際持貨量，直至周線圖形勢轉淡為止。《經濟通及交易通首席

顧問 梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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