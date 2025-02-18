  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

18/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線應調整應市策略

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向淡。看過最近一年多的大市表現後，相信愈來愈多人會認同，港股的中長期牛市已經來臨。
不過，美國特朗普上台後，全球投資氣候風雲色變，本欄於現階段實在未敢斷言長期升浪已在運
行中。中期升浪方面，本欄卻認為早已正式展開。於此新形勢下，多年來港股跑輸美股的劣勢將
逐漸獲得改善，可預期港股會大追落後。因此，中長線投資者應調整應市策略，作合適的資金調
動。
　
　　估計中長期可維持偏好至顯著向好一段不短的時間，代表我們可維持高實際持貨量圖利，只
於大市有跡象正式展開幅度顯著的短期調整時，才除依一貫做法，依ＶＢＲ分析系統指示，下調
實際持貨量外，考慮偷步小注額外沽貨走位（或利用指數╱股票近價認購期權短倉，暫作下跌風
險對沖）。總括而定，雖然我們應於進行短線投機時，依圖表訊號指示，順勢而行，進行中長線
投資時，仍須大部分時間維持高實際持貨量，直至周線圖形勢轉淡為止。《經濟通及交易通首席
顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

民進黨主動獻保護費乞憐

18/02/2025 09:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處