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19/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》詳細講解恒指最新數浪方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。恒指自１月１３日低位１８６７１展開中期升浪以來，至今仍未見持續而幅度顯著的調
整。但大家有否留意到，去年１０月７日高位２３２４２至今仍未被升越恒指於走勢上落後於科
指與國指，顯示舊經濟股於高位有較大的沽壓。若升浪可被細分為低一級的１－２－３－４－５
五個浪，１浪終點為１月２１日高位２０２０５，２浪低位則為２３日低位１９６４５，３浪多
屬延伸浪，可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪。
　
　　最新情況顯示，３－ｉｉｉ浪上升過程仍在發展中；待３－ｉｖ浪調整完結後，３－ｖ浪將
往上找尋整個３浪的終點。若３浪的長度為１浪的２﹒６１８倍，量度升幅目標為１９６４５＋
（２０２０５－１８６７１）ｘ２﹒６１８＝２３６６０，昨天（１８日）指數已升抵
２３１４１，雖理論上仍有再升空間，估計３－ｉｖ浪調整即將現於投資者的眼前，除非３－ｖ
浪屬於失敗形態。此外，３－ｉｖ浪的跌幅多會是３－ｉｉｉ浪升幅的０﹒３８２倍。目標與其
後運行的４浪的目標相若，而５浪會將恒指推上更高水平，才讓中期調整浪展開。《經濟通及交
易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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