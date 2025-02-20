《運籌帷幄－梁業豪》預計未來兩個調整浪的目標

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向淡。昨早（１９日）港股裂口低開後，很快便見好友入市再攻。不過，三大指數皆於本周二

（１８日）高位前再遇阻力，好淡雙方繼續於高位進行拉鋸戰。若今天（２０日）指數無力再創

近期新高，反而回試本周初低位，指數將更加偏離日線圖保歷加通道頂部，增大超短期調整浪運

行的機會。本欄認為，３－ｉｖ浪跌幅多約為３－ｉｉｉ浪升幅的０﹒３８２倍。



再次提醒大家，其後運行的３－ｖ浪會於３－ｉｉｉ浪之上找到整個３浪的終點，然後由４

浪將指數推回３－ｉｖ浪底附近。最後，５浪會將指數帶上近年新高，找尋中期升浪頂。我們現

時面對的問題，為至今仍未可肯定３－ｉｉｉ浪已經見頂；因此，若見指數錄得約０﹒２３６倍

量度跌幅，大家便應開始分批補回好倉，待整個３浪有跡象正式結束時，才再度平舊好倉走位。

最後，若本周末前不見大市再創近期新高，短線好友應全面撤軍。《經濟通及交易通首席顧問

梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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