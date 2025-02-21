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21/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》候低補貨，繼續看好中長期後市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。近日筆者重點分析港股短期形勢，因預期大市已迫近短中期重要阻力位，淡友久候多時
的短期調整浪理應快將開始。大家應會留意到，上周四（１３日）大市開始變得反覆，代表淡友
增強了反攻；除非他們被迅速擊退，短期調整的出現是可預期的。須注意的，為筆者雖建議大家
短線分批平舊好倉圖利，中線亦作部分下跌風險對沖（或直接沽貨走位），卻仍看好後市。
　
　　待短期調整浪正式開始後，筆者除會為大家計算跌浪目標，作為各位再度入市造好的參考外
，亦會預計中長期升浪目標。還記得上月初筆者表明看好首兩季，甚至第三季的港股後市嗎？當
時依建議增大造好圖利的注碼者應對此感到滿意吧。因此，於短期調整浪跌抵量度跌幅目標附近
時，中線投資者便應解除對沖措施，或補回沽出走位的現貨，繼續看好港股中長期後市。《經濟
通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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