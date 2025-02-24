《運籌帷幄－梁業豪》短線恢復分批平舊好倉套利行動

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向好。雖有外資大券商建議沽售科技股，其升勢未見停頓下來。另一邊廂，美股短期調整勢頭

變得明顯，雖謂港股如預期般維持相對強勢，於已呈短期嚴重超買的市況中，若美股進一步下跌

，將難免會受到拖累。大家應會留意到，上周筆者見好友大戶增強了攻勢，暫停了短線分批平舊

好倉套利的行動；但本周初若見他們收歛攻勢，會恢復行動。



此外，中線投資者應已將１２﹒５％至２５％資金持有的現貨沽出套利，或利用２月份指數

近價認購期權短倉暫作下跌風險對沖。本周初上述注碼可被上調為１２﹒５％至１８﹒７５％，

周末前則伺機轉為１８﹒７５％至２５％，以配合已較前大為下降的持貨值博率。本欄未敢排除

港股再升一小段，才正式展開４浪調整的可能性，但認為應以較為審慎的態度應市，會較安全。

事實上，上周呈現的３－ｉｖ浪調整幅度不及預期般大，證明當時好友於實力上遠高於淡友。《

經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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