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理財秘笈
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24/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線恢復分批平舊好倉套利行動

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。雖有外資大券商建議沽售科技股，其升勢未見停頓下來。另一邊廂，美股短期調整勢頭
變得明顯，雖謂港股如預期般維持相對強勢，於已呈短期嚴重超買的市況中，若美股進一步下跌
，將難免會受到拖累。大家應會留意到，上周筆者見好友大戶增強了攻勢，暫停了短線分批平舊
好倉套利的行動；但本周初若見他們收歛攻勢，會恢復行動。
　
　　此外，中線投資者應已將１２﹒５％至２５％資金持有的現貨沽出套利，或利用２月份指數
近價認購期權短倉暫作下跌風險對沖。本周初上述注碼可被上調為１２﹒５％至１８﹒７５％，
周末前則伺機轉為１８﹒７５％至２５％，以配合已較前大為下降的持貨值博率。本欄未敢排除
港股再升一小段，才正式展開４浪調整的可能性，但認為應以較為審慎的態度應市，會較安全。
事實上，上周呈現的３－ｉｖ浪調整幅度不及預期般大，證明當時好友於實力上遠高於淡友。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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