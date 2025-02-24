《套期保值－蕭猷華》恒指上半年目標２５０００點

《套期保值》恒生指數上星期保持漲勢，全周升８５７點，連升６星期，大行相繼看好內地

股市。ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智能（ＡＩ）模型新版本面世，繼而阿里巴巴（０９９８８）公布

新ＡＩ模型Ｑｗｅｎ２﹒５，科技股估值提升。此外，阿里巴巴上周四（２０日）的超預期業績

，帶領恒指創下３年新高。



筆者認為港股今次的升勢，相比去年９月，明顯更加紮實、更有基礎。中央去年推出的政策

組合拳，谷消費、穩股市、救樓市，先為經濟保底，再配合今次ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，外

資回歸中國股市，大行紛紛唱好，拉升科技股價值。



誠然，恒生指數由１月１３日的低位１８６７１點，升至上周五（２１日）的２３４７７點

，累計升４８０６點，短期將出現調整，不過，中長線要繼續睇好。筆者上星期已經在本欄提出

，「習特會」很大機會在４月左右舉行，可為港股再帶來利好催化劑，因此恒指上半年目標

２５０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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