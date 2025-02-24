  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

24/02/2025 09:41

《套期保值－蕭猷華》恒指上半年目標２５０００點

　　《套期保值》恒生指數上星期保持漲勢，全周升８５７點，連升６星期，大行相繼看好內地
股市。ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智能（ＡＩ）模型新版本面世，繼而阿里巴巴（０９９８８）公布
新ＡＩ模型Ｑｗｅｎ２﹒５，科技股估值提升。此外，阿里巴巴上周四（２０日）的超預期業績
，帶領恒指創下３年新高。
　
　　筆者認為港股今次的升勢，相比去年９月，明顯更加紮實、更有基礎。中央去年推出的政策
組合拳，谷消費、穩股市、救樓市，先為經濟保底，再配合今次ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，外
資回歸中國股市，大行紛紛唱好，拉升科技股價值。
　
　　誠然，恒生指數由１月１３日的低位１８６７１點，升至上周五（２１日）的２３４７７點
，累計升４８０６點，短期將出現調整，不過，中長線要繼續睇好。筆者上星期已經在本欄提出
，「習特會」很大機會在４月左右舉行，可為港股再帶來利好催化劑，因此恒指上半年目標
２５０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處