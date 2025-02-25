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25/02/2025 09:23

《運籌帷幄－梁業豪》調整市中略作減持的技巧

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。昨早（２４日）開市後，港股個別發展，藥明生物（０２２６９）與快手
（０１０２４）受到很大的沽壓。另一方面，好友大戶力托美團（０３６９０）的股價。大市雖
已呈短期嚴重超賣，卻依然未見大幅回挫。然而，具豐富應市經驗的投資者都明白，股市不會長
升不跌；反之亦然。由於港股長期呈現超賣，內地中央政府多番推出救市措施亦未能扭轉局面，
投資者早已信心盡失。近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現成功令外資回流港股，顯示中長期跌浪已見
底。
　
　　為了順應市勢，中長線投資者可大部分時間維持近年不考慮的高持貨量，只於短期調整浪中
略作中線減持。並於中期調整浪中略作長線減持。惟所涉及的資金，分別不應高於２５％和
１５％。以目前形勢為例，短期調整已逼在眉睫，中線投資者應已開始略作減持。至於長線投資
者，由於中期調整未有跡象展開，不應考慮減持現貨。最後，入市略作減持的行動宜分段進行，
配合欲跌還升的常見現象。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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