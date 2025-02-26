《運籌帷幄－梁業豪》４浪調整應已正式展開

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向好。平心而論，估計跟本周四（２７日）２月份期貨、期權到期有關，好友大戶於高位繼續

努力阻止港股大幅回跌。淡友因而不敢貿然增強攻勢。事實上，近期多次見到大市呈現顯落調整

幅度後不久，便掉頭再升，證明市場控制權仍落於好友大戶手上。本欄不會期望４浪調整會於兩

、三個交易日內便到達終點，因跌浪應會被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪（之字形、正常平

勢形或不規則平勢形），亦有較小機會被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ－ｄ－ｅ五個浪（三角形）。



本欄認為，３浪已於本周一（２４日）恒指高位２３６８８見頂的機會非常大，因除指數已

升抵重要量度升幅目標，而整個３浪亦已可被細分為低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪

，４浪調整具備足夠條件已經正式展開。已依建議短線收回四分三至全部注碼和平掉小部分中線

持有的現貨走位者，本周末前後應伺機分批入市補回好倉和現貨，但須留意合適實際持貨量會否

於短期調整浪中被下調。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

