《運籌帷幄－梁業豪》恒指現處「不規則平勢形」內

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向好。連股神巴菲特的巴郡於去年底將現金儲備增至３﹒３４２億美元，散戶投資者怎可能不

抱居安思危的應市態度？本周二（２５日）港股甫開市即試出了即市重要支持，恒指開市位成為

了全日最低位，昨早（２６日）更繼續上升，再創短期升浪新高。若４浪調整已從本周一（２４

日）高位２３６８８正式展開，「之字形」形態已被迅速否定「三角形」形態的可能性亦很低，

除非屬於「擴散三角形」。



餘下來的，為「不規則平勢形」形態，因ｂ浪頂必定會高於ａ浪起點；至於量度升幅目標，

則依４－ａ浪升幅的１﹒２３６倍╱１﹒３８２倍計算，為２３９１８╱２４０６０。當然，若

見恒指顯著升離２４０６０，即代表３浪其實尚在尋頂中。近期港股易升難跌，皆因短線投機者

對大市的下跌空間不寄厚望，因而未敢大舉造淡，而長線投資者剛開始積極入市買貨，會把握每

個低位入市的機會，為港股提供強大的支持力，令跌幅無大顯著擴大。因此，筆者一直只建議大

家短線候高分批平舊好倉套利，沒有鼓勵各位反倉造淡圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》

（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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