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27/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指現處「不規則平勢形」內

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。連股神巴菲特的巴郡於去年底將現金儲備增至３﹒３４２億美元，散戶投資者怎可能不
抱居安思危的應市態度？本周二（２５日）港股甫開市即試出了即市重要支持，恒指開市位成為
了全日最低位，昨早（２６日）更繼續上升，再創短期升浪新高。若４浪調整已從本周一（２４
日）高位２３６８８正式展開，「之字形」形態已被迅速否定「三角形」形態的可能性亦很低，
除非屬於「擴散三角形」。
　
　　餘下來的，為「不規則平勢形」形態，因ｂ浪頂必定會高於ａ浪起點；至於量度升幅目標，
則依４－ａ浪升幅的１﹒２３６倍╱１﹒３８２倍計算，為２３９１８╱２４０６０。當然，若
見恒指顯著升離２４０６０，即代表３浪其實尚在尋頂中。近期港股易升難跌，皆因短線投機者
對大市的下跌空間不寄厚望，因而未敢大舉造淡，而長線投資者剛開始積極入市買貨，會把握每
個低位入市的機會，為港股提供強大的支持力，令跌幅無大顯著擴大。因此，筆者一直只建議大
家短線候高分批平舊好倉套利，沒有鼓勵各位反倉造淡圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業
豪》
（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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