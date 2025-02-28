《運籌帷幄－梁業豪》釐訂全期投機╱投資策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯

著向好。早前全期ＷＢＩ皆升抵＋５的最高水平，確認各投機╱投資時段的好友大戶均完全控制

了局勢，港股易升難跌，造淡圖利實屬不智。然而，大市總有下跌的一日，我們應否沽貨套利，

以及所動用的注碼，應視乎各自的入市目的而定。若閣下屬於超短線投機者，應不斷地依小時圖

訊號指示，順勢持倉圖利；但於日線圖形勢偏好至顯著向好時，以即市造好為主，注碼則視乎圖

表形勢而定。



短線投機者若依ＷＢＲ分析系統指示，應全資持好倉圖利。但因短期形勢已呈嚴重超買多時

，且主要的量度升幅目標已達，應已開始分批平舊倉套利。中線投資方面，我們只宜候高偷步分

批小注減持，於預期會出現的短期調整浪中走位。長線投資方面，由於中期形勢顯著向好，我們

不應考慮偷步減持。最後，超長線投資者於長期形勢亦屬顯著向好的情況下，只應繼續依ＷＢＩ

－ＵＬＴ指示，維持合適的實際持貨量，直至長期形勢開始轉淡為止。《經濟通及交易通首席顧

問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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