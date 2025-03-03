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2025-26年度財...
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03/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》同時投機與投資，如何釐訂合適資金比例？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和
８７﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。過去數年，本地投資者將不少資金從港股市場轉往美股市場
，但情況於２０２２年１月開始沒有惡化。港股好淡大戶於低位激烈爭持至２０２４年２月，終
於分出勝負。其後大市反覆回升，即使未能證明資金回流，亦顯示部分淡友大戶已開始入市補貨
。自ＤｅｅｐＳｅｅｋ面世後，港股交投激增，資金回流的勢頭變得非常明顯。客觀而言，港股
於現水平作為中長線投資對象，值博率較處於嚴重超買水平的美股高得多。
　
　　因此，我們現應持有較多港股，而所持港股可分為短線投機、中線投資和長線投資三個部分
，建議資金比例暫為２０：４５：３５。須注意者，為這三個投機╱投資組合內所持有的股票可
以相同，但各自按形勢操作。上述中線投資較長線投資的比例高，原因為中線向好的勢頭較長線
投資強。至於短線投機的比例，一般訂為投放於港股市場內的總資金的２０％至３０％，視乎個
人投機經驗與大市超買╱超賣的程度而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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