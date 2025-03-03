  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

03/03/2025 09:40

《套期保值－蕭猷華》港股有調整，宜趁低吸納

　　《套期保值》特朗普上周表示，由３月４日起，將對從中國進口的美國商品，額外徵收
１０％關稅，這將與２月初徵收的１０％關稅疊加，累計２０％。消息拖累恒生指數上周五（２
月２８日）出現調整，低見２２７９８點，失守１０天平均線。
　
　　美國政府的關稅政策，筆者早前提及過，對Ａ股、港股影響有限。回看１月，特朗普正式上
任美國總統後，隨即宣布對內地施加１０％關稅，儘管市場早期出現短暫下跌，但恒指在整個２
月份卻累積上升了２７１６點，顯示出市場的韌性。
　
　　特朗普關稅政策其實是一種脅迫手段，旨在透過這種方式，增加美國貿易稅收，迫使內地盡
快商討與美國的貿易協議，並希望中國企業加大對美國的投資。另一方面，中國將舉行全國兩會
，筆者估計習近平主席與特朗普或於兩會後，舉行貿易協議的會談，習特會有望成為利好股市的
催化劑，因為任何有助緩解貿易緊張關係的舉措，將對股市產生積極影響。
　
　　上周六（１日）美國財長貝森特指，墨西哥擬向中國徵收與美國相等的關稅，恒指上周五已
經回落７７６點，至２２９４１點，短線料續有調整，初步２２８００點有支持，若下試２０天
平均線２２２００點也不為奇。此外，港股向上趨勢沒變，流動性仍然正面，出現調整也屬正常
回吐。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

狂人棄烏克蘭，台灣漸成「廢牌」？

07/03/2025 07:47

大國博弈

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處