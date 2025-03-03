《套期保值－蕭猷華》港股有調整，宜趁低吸納

《套期保值》特朗普上周表示，由３月４日起，將對從中國進口的美國商品，額外徵收

１０％關稅，這將與２月初徵收的１０％關稅疊加，累計２０％。消息拖累恒生指數上周五（２

月２８日）出現調整，低見２２７９８點，失守１０天平均線。



美國政府的關稅政策，筆者早前提及過，對Ａ股、港股影響有限。回看１月，特朗普正式上

任美國總統後，隨即宣布對內地施加１０％關稅，儘管市場早期出現短暫下跌，但恒指在整個２

月份卻累積上升了２７１６點，顯示出市場的韌性。



特朗普關稅政策其實是一種脅迫手段，旨在透過這種方式，增加美國貿易稅收，迫使內地盡

快商討與美國的貿易協議，並希望中國企業加大對美國的投資。另一方面，中國將舉行全國兩會

，筆者估計習近平主席與特朗普或於兩會後，舉行貿易協議的會談，習特會有望成為利好股市的

催化劑，因為任何有助緩解貿易緊張關係的舉措，將對股市產生積極影響。



上周六（１日）美國財長貝森特指，墨西哥擬向中國徵收與美國相等的關稅，恒指上周五已

經回落７７６點，至２２９４１點，短線料續有調整，初步２２８００點有支持，若下試２０天

平均線２２２００點也不為奇。此外，港股向上趨勢沒變，流動性仍然正面，出現調整也屬正常

回吐。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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