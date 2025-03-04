《運籌帷幄－梁業豪》短線已依計劃補回三分二好倉

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和７２﹒５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。雖然昨早（３日）大市乘著上周五（２８日）晚美股從低位急

升之勢裂口高開，其後走勢明顯落後於美指期貨。４－ｃ浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－

ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，上述反彈應屬於４－ｃ－ｉｖ浪，終點不應高於４－ｃ－ｉ浪底。結

果，恒指反彈上２２４０６，未能高於２３４４２，便掉頭再跌，暫低見２２８６２。正路而言

，４－ｃ－ｖ浪終點會低於４－ｃ－ｉｉｉ浪底２２７９８，即今天（４日）指數仍會再跌。



須注意者，為國指與科指均已成功錄得近日跌浪新低位８３６０和５４６１，故恒指跌至更

低水平屬正常後市發展。若作較壞的打算，三個指數的下站跌浪目標分別為２２３８４，

８２３５和５２９１。上周筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告知訂戶，已短線平掉全部好倉套利。

至於現貨市場內的南方恒生科技（０３０３３），亦已趁高全數沽出走位，而筆者亦有提供分批

入市補貨的價位。至今筆者已依計劃補回了三分二沽出的ＥＴＦ，入市位分別為５﹒５５元、

５﹒３８５元、５﹒３６５元和５﹒３５元。餘下的部分，會於５﹒２５５元和較低水平伺機分

批補回，計劃會於今天收市前完成行動。至於中線投資組合，行動方向相同。《經濟通及交易通

首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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