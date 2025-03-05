《運籌帷幄－梁業豪》４－ｃ浪跌幅較預期略大，惟料已完結

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和７２﹒５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。上周五（２８日）晚美國白宮橢圓形辦公室內的一場美烏領袖

罵戰令全球軍事局勢起了變化，對股市而言，肯定並非利好消息。另一方面，美國向全球加徵關

稅的行動已於昨天（４日）加速進行，令美國通脹加劇，聯儲局未能進一步減息的機會很大，亦

非利好因素。近日美股從高位急挫，市場波幅卻急升，投資者不應低估這股新的下跌動力。另一

方面，內地股市亦見走勢轉淡，港股當然難以獨善其身。



上周本欄及時短線清貨套利，但於周末前補回了很小部分的好倉，中線亦補回了小部分現貨

，昨早更依計劃完成整個暫停看淡的行動。筆者依然認為，現時港股經歷過４－ｃ浪下跌過程後

，我們還有５浪上升過程，才結束整個中期升浪。但由於投資氣候非常不穩定，我們看到的為４

－ｃ浪的跌幅會較預期略大。因此，大家於補回好倉和現貨時，應該小心行事，分批入市；而且

，於合適持貨量被下調後，毋須將全部已平掉的好倉和已沽出的現貨補回；以配合最新形勢。《

經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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