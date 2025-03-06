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06/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》５浪的上升模式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％
，局勢則皆屬顯著向好。根據波浪理論，港股現處於５浪上升過程中的機會較大，而本周二（４
日）於惡劣的投資氣候中跌不下去的市況令好友的再攻信心增強，可惜大市交投量續降，反映他
們對後市仍感憂慮。理論上，５浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ浪，目標多
高於３浪頂；若不高於該頂部，即代表５浪屬於失敗形態，對短期後市不利。
　
　　於升浪運行的時候，我們應觀察５－ｉ浪頂會否被５－ｉｖ浪跌越，以判斷屬於「斜線三角
形」的失敗形態是否已經出現。此外，５－ｉ浪愈長，對整個５浪的升幅愈有利。再次提醒大家
，５浪不會像３浪般具爆炸性，各位因而應有迎接運行時間不短，可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ
三個的短中期調整浪的準備。初步估計，市況會於本月內開始轉淡，待下月才有機會正式止跌為
升。相信港股全期顯著向好的市況於短期內不會再出現，好友應只動用較早前為小的注碼，伺機
圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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