《運籌帷幄－梁業豪》５浪的上升模式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％

，局勢則皆屬顯著向好。根據波浪理論，港股現處於５浪上升過程中的機會較大，而本周二（４

日）於惡劣的投資氣候中跌不下去的市況令好友的再攻信心增強，可惜大市交投量續降，反映他

們對後市仍感憂慮。理論上，５浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ浪，目標多

高於３浪頂；若不高於該頂部，即代表５浪屬於失敗形態，對短期後市不利。



於升浪運行的時候，我們應觀察５－ｉ浪頂會否被５－ｉｖ浪跌越，以判斷屬於「斜線三角

形」的失敗形態是否已經出現。此外，５－ｉ浪愈長，對整個５浪的升幅愈有利。再次提醒大家

，５浪不會像３浪般具爆炸性，各位因而應有迎接運行時間不短，可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ

三個的短中期調整浪的準備。初步估計，市況會於本月內開始轉淡，待下月才有機會正式止跌為

升。相信港股全期顯著向好的市況於短期內不會再出現，好友應只動用較早前為小的注碼，伺機

圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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