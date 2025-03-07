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07/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》設立證券均衡投機╱投資組合的竅門

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。不少投資者都認為，多年來「買美股，沽港股」的策略已不
合時宜，因資金已明顯地回流港股。因此，我們應增大中長線放於港股市場內的注碼。筆者認為
，具一定資金者可設立一個證券均衡投機╱投資組合，同時進行短線投機、中線投資和長線投資
。這包括三個不同的應市策略，各自有其實際持貨量，視乎不同投機╱投資時段的市況而定。若
中長期形勢向淡或顯著向淡的情況有跡象會維持一段長時間的話，我們可將部分資金放進定期存
款戶口內。
　
　　須注意者，為於上周三個應市策略中，我們可持有同一證券，只要其短期、中期和長期均處
強勢便可。此外，一些２０天年度歷史波幅高達恒生指數兩倍的證券於用作短線投機時，應多作
走位；若用作中線投資，則應可考慮於大市處於短線嚴重超買時，伺機沽貨走位。至於長線投資
，走位策略相若；大家可考慮於大市處於中線嚴重超買時，伺機沽貨走位，但參考的應為３０天
年度化歷史波幅。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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