《運籌帷幄－梁業豪》設立證券均衡投機╱投資組合的竅門

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。不少投資者都認為，多年來「買美股，沽港股」的策略已不

合時宜，因資金已明顯地回流港股。因此，我們應增大中長線放於港股市場內的注碼。筆者認為

，具一定資金者可設立一個證券均衡投機╱投資組合，同時進行短線投機、中線投資和長線投資

。這包括三個不同的應市策略，各自有其實際持貨量，視乎不同投機╱投資時段的市況而定。若

中長期形勢向淡或顯著向淡的情況有跡象會維持一段長時間的話，我們可將部分資金放進定期存

款戶口內。



須注意者，為於上周三個應市策略中，我們可持有同一證券，只要其短期、中期和長期均處

強勢便可。此外，一些２０天年度歷史波幅高達恒生指數兩倍的證券於用作短線投機時，應多作

走位；若用作中線投資，則應可考慮於大市處於短線嚴重超買時，伺機沽貨走位。至於長線投資

，走位策略相若；大家可考慮於大市處於中線嚴重超買時，伺機沽貨走位，但參考的應為３０天

年度化歷史波幅。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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