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10/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》反覆往上找尋中期升浪頂的模式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和
７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。自上月中起，美股的走勢顯著向淡，短期調整的勢頭非常明
顯。下跌動力主要來自科技股的沽盤，藍經濟股則有不俗的支持。早前的累積升幅實在太大，於
美國總統特朗普經常變改的政策下，估計調整浪會運行多一段時間。港股方面，近日升勢已告放
緩，卻仍待呈現較大幅度的調整。本欄假設了３浪上升過程早已結束，４浪調整亦以「不規則平
勢形」運行完畢，而５浪則屬「斜線三角形」，現處於５－ｉ浪末段或５－ｉｉ浪初段。
　
　　恒指暫見高位為２４６７０，高度足以支持５－ｉｉ浪調整的展開；一般情況下，跌幅約為
５－ｉ浪升幅的０﹒６１８倍。其後５－ｉｉｉ浪頂會略高於５－ｉ浪頂，５－ｉｖ浪跌幅則約
為５－ｉｉｉ浪升幅的０﹒６１８倍。最後，５－ｖ浪會將恒指帶往略高於５－ｉｉｉ浪頂的水
平，結束整個中期升浪。初步估計，中期調整最遲會於下月正式展開，屬於可被細分為低一級ａ
－ｂ－ｃ三個浪的「之字形」，望可於第二季內結束。經過健康的回落整固後，港股長期後巿可
繼續看好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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