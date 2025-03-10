《運籌帷幄－梁業豪》反覆往上找尋中期升浪頂的模式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。自上月中起，美股的走勢顯著向淡，短期調整的勢頭非常明

顯。下跌動力主要來自科技股的沽盤，藍經濟股則有不俗的支持。早前的累積升幅實在太大，於

美國總統特朗普經常變改的政策下，估計調整浪會運行多一段時間。港股方面，近日升勢已告放

緩，卻仍待呈現較大幅度的調整。本欄假設了３浪上升過程早已結束，４浪調整亦以「不規則平

勢形」運行完畢，而５浪則屬「斜線三角形」，現處於５－ｉ浪末段或５－ｉｉ浪初段。



恒指暫見高位為２４６７０，高度足以支持５－ｉｉ浪調整的展開；一般情況下，跌幅約為

５－ｉ浪升幅的０﹒６１８倍。其後５－ｉｉｉ浪頂會略高於５－ｉ浪頂，５－ｉｖ浪跌幅則約

為５－ｉｉｉ浪升幅的０﹒６１８倍。最後，５－ｖ浪會將恒指帶往略高於５－ｉｉｉ浪頂的水

平，結束整個中期升浪。初步估計，中期調整最遲會於下月正式展開，屬於可被細分為低一級ａ

－ｂ－ｃ三個浪的「之字形」，望可於第二季內結束。經過健康的回落整固後，港股長期後巿可

繼續看好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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