《運籌帷幄－梁業豪》長線投資者須知

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８７﹒５％和

７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。我們近期中長線一直維持高持貨量，看港股中期

升浪往上發展。但由於大市已升近中期重要升浪目標，中線投資者應為候高分批沽貨套利作好準

備。至於長線投資者，亦應計劃於市況轉淡後。伺機將部分持貨沽出走位。一般而言，ＷＢＲ分

析系統跟絕大部分技術分析指標一樣，會於大市錄得一定跌幅後，才發出沽貨的指示。因此，於

有跡象顯著市況很大機會快將下挫時，筆者都會嘗試偷步入市。



須注意者，為筆者並非看淡港股長期後市，而是希望可於中期調整浪中降低持貨成本。過往

很多投資者認為，有實力的股票是可以長期持有，於調整浪中是不用沽出的。筆者認為，確實有

小部分股票會因其處於行業的上升周期，亦受到自身利好因素支持，可以長期維持「一浪高於一

浪」的走勢。其餘股票與整體大市，投資者若不伺機沽貨走位，成績不易好。此外，利用指數近

價認購期權短倉暫作下跌風險對沖的方法，亦可考慮，但只適合具豐富期權買賣經驗者。《經濟

通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

