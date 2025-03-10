《套期保值－蕭猷華》東升西降效應，恒指上望２５０００點

《套期保值》港股牛氣沖天，中港市場一枝獨秀，繼續呈現「東升西降」格局，恒指創下３

年高位，受內地政策消息驅動。中國十四屆人大三次會議，公布多項刺激經濟措施，包括擬安排

地方政府專項債券４﹒４萬億元（人民幣．下同），擬發行１﹒３萬億元超長期特別國債，擬發

行５０００億元特別國債，擬安排３０００億元超長期特別國債用於支持消費、以舊換新；此外

，全年經濟增長目標為５％左右，同時中央首次把「穩住樓市股市」寫進報告總體要求，對Ａ股

港股打下強心針。



外圍方面，特朗普關稅政策彈出彈入，上周二（４日）落實加徵墨西哥、加拿大２５％關稅

後，上周四（６日）突然暫緩汽車入口關稅，為期一個月。正如筆者多次提及，特朗普關稅戰對

Ａ股港股影響有限。另一邊廂，美國剛公布最新就業數據，２月非農職位增加１５﹒１萬份，失

業率上升０﹒１個百分點至４﹒１％，利率期貨預期，美國聯儲局６月減息０﹒２５厘的機會超

過８５％，全年減息三次的機會回升至６５％。



總括而言，港股氣勢如虹，因市場擔心特朗普政策拖累美國經濟，反觀中央宏觀政策發力，

企業業績強勁，科技股估值提升，吸引外資流入，導致東升西降效應，港股大漲小回趨勢料持續

，上望２５０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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