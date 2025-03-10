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10/03/2025 08:29

《套期保值－蕭猷華》東升西降效應，恒指上望２５０００點

　　《套期保值》港股牛氣沖天，中港市場一枝獨秀，繼續呈現「東升西降」格局，恒指創下３
年高位，受內地政策消息驅動。中國十四屆人大三次會議，公布多項刺激經濟措施，包括擬安排
地方政府專項債券４﹒４萬億元（人民幣．下同），擬發行１﹒３萬億元超長期特別國債，擬發
行５０００億元特別國債，擬安排３０００億元超長期特別國債用於支持消費、以舊換新；此外
，全年經濟增長目標為５％左右，同時中央首次把「穩住樓市股市」寫進報告總體要求，對Ａ股
港股打下強心針。
　
　　外圍方面，特朗普關稅政策彈出彈入，上周二（４日）落實加徵墨西哥、加拿大２５％關稅
後，上周四（６日）突然暫緩汽車入口關稅，為期一個月。正如筆者多次提及，特朗普關稅戰對
Ａ股港股影響有限。另一邊廂，美國剛公布最新就業數據，２月非農職位增加１５﹒１萬份，失
業率上升０﹒１個百分點至４﹒１％，利率期貨預期，美國聯儲局６月減息０﹒２５厘的機會超
過８５％，全年減息三次的機會回升至６５％。
　
　　總括而言，港股氣勢如虹，因市場擔心特朗普政策拖累美國經濟，反觀中央宏觀政策發力，
企業業績強勁，科技股估值提升，吸引外資流入，導致東升西降效應，港股大漲小回趨勢料持續
，上望２５０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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