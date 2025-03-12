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12/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友應為退守低位作好準備

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８７﹒５％和
７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨早（１１日）甫開市即見港股跌到５－ｉ浪升
幅的０﹒６１８倍量度跌幅水平附近，淡友於５－ｉｉ浪下跌過程中算是完成了任務。換言之，
從低位回升的市況有可能屬於「斜線三角形」內的５－ｉｉｉ浪上升過程。須提醒大家，５－
ｉｉｉ浪頂應會高於５－ｉ浪頂；而５－ｉｖ浪底則會高於５－ｉｉ浪底。至於５－ｖ浪，即整
個５浪的頂部，將為中期升浪頂，屬於可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的中期調整浪起點。
　
　　然而，昨早５－ｉｉ浪甫開市即跌抵目標，大家未必能否及時於最理想的水平短線補回好倉
和上周於中線投資組合內沽出走位的現貨。若真的未及入市行動，現應按兵不動，只於５－
ｉｉｉ浪頂前加注平舊好倉和中線加注沽貨走位。但由於預期５－ｉｖ浪運行的時間較５－ｉｉ
浪更短，沒有信心者，不應參與行動，只耐心等候５－ｖ浪見頂前後的另一個機會，本欄認為，
現距離中期升浪結束的時間已升，大市的再升空間亦有限，好友應為退守低位作好準備。《經濟
通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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