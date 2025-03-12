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12/03/2025 10:10

《套期保值－蕭猷華》恒指今年樂觀情況可見３１８８５點

　　《套期保值》港股昨日（１１日）上演了絕地反擊，恒指低開５０８點後，迅速展開反彈勢
頭，並以接近全日高位收市。儘管美股隔晚大跌，原因是特朗普拒絕排除經濟衰退可能性，但港
股仍然顯示出韌性。另一方面，關稅戰持續升溫，繼早前加拿大安大略省公布對輸往美國的電力
加徵２５％關稅後，特朗普昨晚隨即反制，宣布對加拿大進口的所有鋼鐵和鋁，大幅調高關稅一
倍至５０％。不過，最新消息是雙方都將關稅撤回了。
　
　　關稅戰和美國經濟衰退的擔憂持續影響美股，自特朗普於１月２０日上任以來，美股的升幅
已經完全蒸發，道瓊斯指數由１月１７日至今累瀉２０５５點。然而，反觀同期恒指，由１月
１７日的收市位１９５８４點上升至昨日２３７８２點，上漲了４１９８點。這一東升西降現象
，顯示出全球資金流動變化和投資者的情緒差異。此外，隨著特朗普四處挑起關稅戰，中國卻意
外地從中獲益。
　
　　從圖表來看，恒指由２０２２年６月底至去年底，出現了三次頂部，分別是２２４４９點、
２２７００點和２３２４１點；同時也形成了兩次底部，分別是１４５９７點和１４７９４點，
這些點位構成了一個大型橫行區間。今年２月２１日，恒指成功突破了去年的高位２３２４１點
，該水平現已成為重要的支撐位。巧合的是，昨日恒指的低位為２３２３８點，僅比２３２４１
點支撐位低了３點，便隨即大幅反彈。
　
　　展望後市，在樂觀情況下，恒指突破了大型橫行區間的頂部後，以一倍量度升幅來計算，幅
度為８６４４點（高位２３２４１點減低位１４５９７點），將這一幅度加至２３２４１點，即
目標看３１８８５點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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