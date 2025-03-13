《運籌帷幄－梁業豪》教你如何監察市值最大的５隻科指成分股

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８７﹒５％和

７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股於高位呈現激烈爭持，走勢愈來愈飄忽；投

機者應縮減應市注碼，投資者則應多作觀望。近期美股向淡的局勢非常明顯，皆因美國總統特朗

普朝令夕改的關稅政策令投資者感到困惑，被迫於美股累積了巨大升幅後，入市減持套利。另一

邊廂，受到ＤｅｅｐＳｅｅｋ和Ｍａｎｕｓ先後刺激，本港科技股的買盤源源不斷，卻見非科技

股的藍籌股有不輕的沽壓。



明顯地，當科技股大戶買家積極入市回吐時，港股中期調整便會開始。建議大家監察市值最

大的５隻科指成分股，找出各自的短期重要支持位（須按形勢逐步上移），作為止賺位。若見上

述５隻股票中，有１隻跌穿重要支持位，大家便應已開始中線減持現貨套利；其後再出現相同情

況，便相應地加注減持。此外，於有４隻股票皆跌穿重要支持位時，各位便應假設港股中期調整

浪已正式展開。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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