《運籌帷幄－梁業豪》應已成功把握補回好倉╱現貨的第二個良機

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周三（１２日）曾見好友搶攻，可惜失敗而回

；其後大市回試本周二（１１日）低位支持，相信大家不會感到詫異。上周筆者建議大家於高位

短線平掉部分投機用的好倉走位，並中線沽出部分現貨走位，其後理想的補倉╱補貨位出現在本

周二開市時。筆者明白，這個良機一瞬即逝，不易把握。然而，昨天（１３日）第二個良機出現

，各位實在沒有任何理由仍未回復合適的實際持倉╱持貨量。



為此，筆者亦於開市後特別為Ｐａｔｒｅｏｎ頻道Ｐｌａｔｉｎｕｍ和Ｄｉａｍｏｎｄ級別

的訂戶作出分批入市行動的建議，並提供了兩個入市位，相信他們都已順利買回該證券，將持貨

成本降低約５％。事實上，一些波幅較高的證券並不適宜於中線投資組合內長揸不放，伺機走位

才屬明智而可增大組合利潤的應市方法。本欄維持近日的看法，５浪仍在反覆尋頂中，５－

ｉｉｉ浪已經或快將展開。５－ｉ浪頂被升越後，建議大家開始分批將一半投機用的好倉和中線

投資用的現貨沽出套利，迎接中期調整浪的來臨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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