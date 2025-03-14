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2025-26年度財...
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14/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》應已成功把握補回好倉╱現貨的第二個良機

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周三（１２日）曾見好友搶攻，可惜失敗而回
；其後大市回試本周二（１１日）低位支持，相信大家不會感到詫異。上周筆者建議大家於高位
短線平掉部分投機用的好倉走位，並中線沽出部分現貨走位，其後理想的補倉╱補貨位出現在本
周二開市時。筆者明白，這個良機一瞬即逝，不易把握。然而，昨天（１３日）第二個良機出現
，各位實在沒有任何理由仍未回復合適的實際持倉╱持貨量。
　
　　為此，筆者亦於開市後特別為Ｐａｔｒｅｏｎ頻道Ｐｌａｔｉｎｕｍ和Ｄｉａｍｏｎｄ級別
的訂戶作出分批入市行動的建議，並提供了兩個入市位，相信他們都已順利買回該證券，將持貨
成本降低約５％。事實上，一些波幅較高的證券並不適宜於中線投資組合內長揸不放，伺機走位
才屬明智而可增大組合利潤的應市方法。本欄維持近日的看法，５浪仍在反覆尋頂中，５－
ｉｉｉ浪已經或快將展開。５－ｉ浪頂被升越後，建議大家開始分批將一半投機用的好倉和中線
投資用的現貨沽出套利，迎接中期調整浪的來臨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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