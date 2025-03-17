《運籌帷幄－梁業豪》該何時轉投淡友陣營？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，

局勢則皆屬顯著向好。上周四（１３日）晚美股跌勢不止，美國總統特朗普的「隨心」關稅政策

令投資者無所適從；大證券商並不看好美國經濟前景，於利好的經濟數據公布後亦不對美息進一

步被下調寄予期望。加上傳來不利長和（００００１）出售中國以外港口業務的利淡消息，上周

五（１４日）港股順理成章下先呈淡勢。但正如筆者於開市前所料，先跌後市會是較大機會出現

的走勢；而超短線小心入市造好，看５－ｉｉｉ浪上升為合適的圖利策略。



恒指期貨成功升越上周三（１２日）高位２３９７５後，「一浪低於一浪」的向淡局勢宣告

被破壞，本周初好友的進攻目標可於５－ｉ浪頂，即本月７日高位２４６９８之上。筆者一直假

設５浪屬於「斜線三角形」，５－ｉｉｉ浪頂不會距離５－ｉ浪頂很遠。此外，５－ｉｖ浪底，

即上周四低位２３２１２為５－ｖ浪完結前不容被跌越的關口。一般而言，５－ｉｖ浪底會較５

－ｉｉ浪底顯著為高。最後，於有明顯跡象５－ｉｉｉ浪上升過程已經完結時，好友的平舊倉套

利行動應加速進行，並準備轉投淡友陣營，看中期調整浪的運行。《經濟通及交易通首席顧問

梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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