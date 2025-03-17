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17/03/2025 10:03

《套期保值－蕭猷華》恒指本周料挑戰２５０００大關

　　《套期保值》恒生指數上周成功守住筆者早前提到的重要支持位２３２４１點，上周二
（１１日）低見２３２３８點後，迅速呈現Ｖ形反彈，最終收報２３７８２點；而在上周四
（１３日），指數再次低見２３１９８點，收報２３４６２點，表明２３２００點附近的支持力
度強勁。
　
　　儘管特朗普的關稅戰愈演愈烈，甚至威脅可能對歐洲進口葡萄酒徵收２００％關稅，消息震
盪了歐美股市，然而中港股市的韌性卻顯得相當強勁。筆者多次提出，特朗普的關稅戰，對Ａ股
和港股實際上影響有限，因為其主要針對的不是中國，而是全球對美國存有貿易順差的國家。故
此，在這種情景下，內地市場有更多喘息空間，也能更好地與其他國家發展合作機會。此外，市
場憂慮關稅戰會拖累美國經濟，導致資金流入港股，促使東升西降的趨勢持續。
　
　　恒指上周雖然下跌，但收市價計收在全周最高位，反映繼續有買盤吸納。而且，每日成交金
額穩定維持在３０００億元左右，這是一個理想水平。若成交金額超過５０００億元，則反映外
資大戶可能已在高位收割。因此，預期本周恒指挑戰２５０００點大關。《信誠證券投資服務董
事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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