《運籌帷幄－梁業豪》中期調整只屬於長期反彈的一個階段

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％

，局勢則皆屬顯著向好。本欄讀者都知道，筆者自１７年前起，便每個交易日收市後向大家提供

「港股中線證券排行榜」，以作中線投資的參考，從未間斷。只要各位免費加入筆者的

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觀迎ＷｈａｔｓＡｐｐ ＋８５２ ６６２１９７２８查詢。近期港股表現非常飄忽，我們須要

加緊觀察大市的變化，嘗試洞悉大戶對後市的取向，從而作出正確的買賣決定。



到目前為止，筆者依然假設港股可反覆再升，但已來到了中期升浪的末段；然而，中期調整

浪完結後，長期反彈浪將可回復。平心而論，過去數年港股與內地股市皆表現差勁，美股愈跑愈

遠，其餘股市望塵莫及。現時形勢出現了很大的變化，美股的優勢已不再，因華爾街對美國總統

特朗普不理會美國經濟衰退的可能性，強硬地推出其關稅政策，投了不信任票。另一方面，繼於

人工智能領域出現突破後，內地加大刺激經濟的力度，對兩地股市而言，的確令投資者的應市信

心增強了不小。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

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