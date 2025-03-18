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18/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中期調整只屬於長期反彈的一個階段

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％
，局勢則皆屬顯著向好。本欄讀者都知道，筆者自１７年前起，便每個交易日收市後向大家提供
「港股中線證券排行榜」，以作中線投資的參考，從未間斷。只要各位免費加入筆者的
ＷｈａｔｓＡｐｐ頻道，便可查閱，並可收到「港股市前分析」。如有疑問，或未能成功加入，
觀迎ＷｈａｔｓＡｐｐ　＋８５２　６６２１９７２８查詢。近期港股表現非常飄忽，我們須要
加緊觀察大市的變化，嘗試洞悉大戶對後市的取向，從而作出正確的買賣決定。
　
　　到目前為止，筆者依然假設港股可反覆再升，但已來到了中期升浪的末段；然而，中期調整
浪完結後，長期反彈浪將可回復。平心而論，過去數年港股與內地股市皆表現差勁，美股愈跑愈
遠，其餘股市望塵莫及。現時形勢出現了很大的變化，美股的優勢已不再，因華爾街對美國總統
特朗普不理會美國經濟衰退的可能性，強硬地推出其關稅政策，投了不信任票。另一方面，繼於
人工智能領域出現突破後，內地加大刺激經濟的力度，對兩地股市而言，的確令投資者的應市信
心增強了不小。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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