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19/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》繼續分批於５浪完結前平掉全部短線好倉套利

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。昨天（１８日）科技股大追落後，卻未能跟隨舊經濟股與國
企股再創中期升浪新高。筆者至今已投入了第二注，短線平掉一半舊好倉套利，中線則沽出了四
分一資金持有的現貨走位；行動會於今天（１９日）繼續，目標為四分三舊好倉和八分三資金持
有的現貨。於市勢飄忽，升浪又接近重要阻力位的時候，分批套利離場的應市策略會較為合適。
　
　　我們不大可能準確測中升浪頂，伺機一注清倉套利的計劃實屬不切實際。在此提醒大家，本
欄準備於整個５浪完結前後才開始分批短線轉持淡倉圖利，但會於該升浪頂出現前，完成清倉套
利行動。至於中線投資組合，近日的行動屬於偷步分批減持現貨走位，任務完成後，會耐心等候
ＷＢＩ訊號指示，於短期淡勢不再時，補回部分現貨。本欄的短中期數浪方式不變，對下月港股
後市仍有戒心，還是小心為上。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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