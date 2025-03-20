《運籌帷幄－梁業豪》賺少一點，總好過轉盈為虧

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。大家都知道，筆者主要利用波浪理論，根據預計的大市走勢

，訂了於４浪和５浪中的應市策略，成績有目共睹。來到５浪的末段，我們應準備好從好友的陣

營轉投淡友的陣營，迎接可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的中期調整浪。若市況真的這樣發

展下去，港股將呈現顯著的跌幅，卻不代表中期升浪已經完結。另一方面，長期升浪是否已經開

始，仍待確認，但可能性不低。



於現階段，短線投機者應繼續候高將目前半資的持倉量分批降至０％，但執行計劃時會講求

一些技巧。由於５－ｉｉｉ浪仍有再升空間，我們只會於高位入市行動，不會追價平好倉。然而

，筆者相信，上述再升空間於本周內若不見被好友進佔，下周難度便會增大，我們因而可加緊伺

機入市行動。最後，本周初筆者提早開始入市平好倉套利，原因為當時中期升浪已經開始的機會

增大，為安全計，應該這樣做，不感後悔。賺少一點，總好過轉盈為虧。《經濟通及交易通首席

顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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