《運籌帷幄－梁業豪》務求攻時多贏，守時少輸

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

７２﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。來到了本周最後一個交易日，又是收市前表現會決定港股主

要周線圖形勢好淡。由於下周五（２８日）為３月份期貨、期權到期日，３１日為３月份場外股

票期權到期日兼基金結算日，看好，好淡大戶會展開一輪激戰。大家都知道，筆者對港股第二季

能否續升有所保留，暫只維持先挫後揚的預測。然而，中期調整浪的運行時間有可能因投資氣候

轉差而延長，於第三季才結束。



於此情況下，本欄認為，下季投機者當然應以伺機造淡為主要圖利方向，投資者則應大為收

歛過去三個月的進攻態度。此外，大家應密切留意ＷＢＩ的變化，依訊號指示調節各投機╱投資

時段的合適實際持貨量，投資與足球比賽一樣，參戰者不應只攻不守；何時攻？何時守？應視乎

形勢是否對己有利而定。最重要者，為我們應將目標訂立攻時多贏，守時少輸；能夠做得到，成

績自然會理想，可長期累積利潤，符合對中長線投資者的要求。《經濟通及交易通首席顧問 梁

業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

