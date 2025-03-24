《運籌帷幄－梁業豪》跌勢過急，難免會感到有點不安

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８７﹒５％和

７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。筆者近日一直假設，５浪正在運行中，可被細分

為低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，現處５－ｉｖ浪下跌過程中，其後上演的為５－

ｖ浪上升，找尋整個５浪，即中期升浪的中途站。由於其後運行的中期調整浪多屬跌幅不小的「

之字形」，本欄早已教大家作好準備。然而，上周五（２１日）大市的跌勢令筆者感到有點不安

。



一般而言，５－ｉｖ浪的下跌時間很短，且跌幅顯著小於５－ｉｉ浪，終點明顯高於５－

ｉｉ浪底。過去兩個交易日港股的跌勢實在過急，配合沒有顯著縮減的交投量作分配，結論為我

們不應低估我們一直假設的５－ｉｉｉ浪頂其實是５－ｖ浪頂的可能性。若跟筆者一樣，已動用

了小注補回短線好倉，應認真考慮於下一個反彈浪出現時，先行平倉計數，靜觀其變。於現階段

，大市的走勢易呈飄忽，我們不得不格外小心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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