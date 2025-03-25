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25/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》下季將出現中長線入市良機

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８７﹒５％和
７２﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。第三季快將結束，一如過往，筆者會於下月初向
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投資建議。個多月前，筆者提醒過大家，由於資金正明顯地從美股流回內地股市與港股，可考慮
提早減持前者，轉持後者。在此向大家預告，若投資氣候無大變化，下月初筆者會建議沽清美股
，暫不沾手，改為主要投資於港股，英股與內地股市。既然美股超長期大強勢不能維持，我們當
然須要作出相應的調動。
　
　　從另一個角度來看，內地股市與港股均已積弱多年，外資大行已經不再看淡。本欄依然對下
月港股後市很有戒心，認為中期調整浪出現的機會很大。但正因為這只不過是中長期升浪中的調
整浪，後市仍會升上更高水平，下季很可能是中長線投資者入市買貨，博取豐厚利潤的良機。初
步估計，中期調整浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，屬於「之字形」。至於運行時間，
相信最短會是三個多星期。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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