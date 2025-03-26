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山今養生智慧
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26/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已兩度入市補回部分好倉

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和７２﹒５％，
局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（２５日）小米（０１８１０）配股的消息令港股進一步
下挫，但恒指與國指雖均沒有跌越５－ｉｉ浪底，即本月１３日低位，５－ｉｖ浪的跌幅實在太
大，令「斜線三角形」無法出現。至於科指，則見同日低位早已被跌越。因此，５浪可被細分為
低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪的假設已不成立。樂觀點看，大市現處於可被細分為
低一級ａ－ｂ－ｃ－ｘ－ａ－ｂ－ｃ七個浪的「雙重三」調整浪中。
　
　　悲觀點看，本月１９日高位已為中期調整浪的起點。現正處於可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ
三個浪的ａ浪下跌過程中。整個中期調整浪多屬「之字形」，跌幅為自１月１３日低位起升幅的
０﹒３８２倍量度跌幅目標。雖然ａ浪底的所在位置很難準確預測，但離暫見低位不會很遠。有
見及此，筆者於本周首兩個交易日兩度入市補回部分短線投機用的好倉，並補回了部分早前沽出
走位的中線現貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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