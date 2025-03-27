《運籌帷幄－梁業豪》第二季港股反覆偏淡居多，或先跌後升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。明天（２８日）為３月份期貨、期權到期日，下周一（３１

日）則為３月份場外股票期權到期日兼基金季結日，好淡雙方早於上周展開激戰。本年首季顯著

向好的走勢為我們帶來豐厚的利潤後，可預期者，為下季好友很難繼續完全控制局勢，我們很多

時會見到下跌動力大於上升動力，因港股的累積升幅已非常大。於預期反覆偏淡，但有可能先跌

後升的市況中，投資者應做的，為審慎應市。



雖然我們對中長期後市仍具信心，相信大市可反覆升上更高的水平；若太早入市買貨，特別

是短期形勢顯著向淡的時候，實在非常吃虧。因此，投資者只應以分批候低買入的策略應市，不

應急於入市。於可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的中期調整浪中，最低限度，我們須待ａ浪

有跡象快將或剛剛已經完結的時候，才投入第一筆注碼，伺機增持強勢股；待ｃ浪有跡象快將或

剛剛已經完結的時候，才投入最後一筆注碼，買入仍未持有的強勢股。《經濟通及交易通首席顧

問 梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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