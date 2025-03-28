《運籌帷幄－梁業豪》後市向淡機會較大，但須提防突變

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。恒指陰陽燭周線圖上，本周勢必錄得連續第三支陰燭；因此

，我們實在不應低估港股中期調整浪已經開始的可能性，至於現時運行的會否已是中期新跌浪，

則尚待觀察。今天（２８日）為３月份期貨、期權到期日，估計於下周一（３１日）３月份場外

股票期權到期日兼基金季結日過後，港股的方向會變得較為明顯。雖然大市並非沒有可能就此揚

升，但於不明朗的投資氣候中，後市向淡的機會畢竟較大，但須提防突變。



中期跌浪目標方面，我們可利用波浪理論，以多個方式找出來，筆者曾於本周三（２６日）

於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道（完整版）和ＹｏｕＴｕｂｅ頻道（精華版）內，以科技指數作了示範，

歡迎大家內進翻看，學習高階分析技巧。於中期調整浪或中期新跌浪中，中線投資者不應將持貨

量調至高於合適持貨水平的位置，只應採取守勢，每個周末根據最新的中線證券排行榜，研究換

馬的需要，令組合於表現上跑贏大市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

