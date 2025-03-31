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31/03/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周末前後港股須及時顯著揚升

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏好和顯著向好。美國總統特朗普上任後，他的關稅政策令投資者難以適從。但觀乎
港股第一季整體向上的走勢，此因素對美股的利淡影響似乎較大。美國的對等關稅措施即將公布
，相信好淡大戶已經作好的部署。今天（３１日）為３月份場外股票期權到期日兼基金結算日，
雖估計好友大戶會嘗試收復部分失地，恐怕市場氣氛會為他們製造很大的障礙。換言之，繼上周
五（２８日）後，好友料會佔上風。
　
　　本周四（３日）港股的表現將屬難料，我們必須格外客觀地作分析，因第二季市況依然有較
大機會先跌後升，除非本周末前後大市及時顯著揚升，再伺機往上突破。中長線投資者現應多作
觀望，只按形勢變化調整實際持貨量。由於目前指數期權引伸波幅只處於合理水平附近，本欄不
會建議大家額外持貨，同時利用指數認購期權短倉作下跌風險對沖，從中賺取期權時間值。《經
濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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