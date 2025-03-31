  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

31/03/2025 09:03

《套期保值－蕭猷華》恒指本周有望反覆上行

　　《套期保值》恒生指數上周曾經低見２３２５６點，幸好守住２３２００點關鍵支持位，投
資者目前對市場態度謹慎，因為本周特朗普將會宣布對等關稅細節。此前，美國對全球進口汽車
加徵了２５％關稅，這一政策對全球汽車產業造成深遠的影響。尤其對日本、韓國、加拿大、德
國的汽車製造商影響最為顯著。
　
　　然而，這項加徵的進口關稅使得這些汽車品牌面臨更大的成本壓力，削弱了它們在美國汽車
業上的競爭優勢。隨之而來的，這些車廠可能不得不提高售價，從而影響消費者的購買意願。
　
　　另一方面，特朗普的關稅政策旨在保護美國本土汽車製造商，降低外來競爭。然而，這些措
施並非完全有利，因美國車廠或會面對成本上漲的挑戰，除了影響利潤率外，美國汽車業的創新
動力也會減弱。
　
　　相對之下，中國汽車製造商在這關稅政策下，顯得相對穩健，甚至可以說是潛在受益者，因
為內地車企幾乎沒有向美國出口汽車。此外，向美國以外地區的出口則持續增長，包括東盟、俄
羅斯、中東等地。與此同時，內地車廠也在加速發展電動汽車的智能駕駛技術，這使得中國汽車
品牌在其他市場的優勢愈發明顯。
　
　　展望後市，筆者預期特朗普４月２日公布的對等關稅政策，將對歐美股市造成一定壓力，而
Ａ股及港股則相對穩定。因此，預計本周股市會出現東升西降的趨勢，恒生指數有望反覆上行。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處