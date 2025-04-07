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07/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》「東升西降」現象料可維持

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏好和顯著向好。過去數個月美股走勢明顯向淡，內地股市與港股卻急速回升。筆者
早已提醒大家「東升西降」時代的來臨，並於個多月前建議各位沽空美股，和將於現貨市場與基
金市場內的資金，從美股市場轉到內地股市與港股市場內。大家應會留意到，本月１日筆者公布
的本年第二季「ＭＰＦ資金分配建議」中，投放於美股市場的資金佔有率為０％。
　
　　超長期投資者離開美股市場後，於其中期形勢轉好前，完全不應考慮回頭吸納。換言之，美
股暫只宜用作超短線和短線投機，因美國經濟前景未容樂觀，易跌難升。相反，內地股市與港股
皆易升難跌，雖則現正處於中期調整浪中。美國向全球發動貿易戰，中國更容易找到聯盟對抗美
國的國家，不用再單打獨鬥，抗衡美國的霸凌。然而，全球貿易戰，美股已經積弱，如見通脹升
溫和╱或經濟狀況轉差，大家便須加倍小心，因料會增大的沽盤或會將美股正式帶進中期新升浪
中，引致資金進一步流出。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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