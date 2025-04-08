《運籌帷幄－梁業豪》大時代來臨了！

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。６２０９億元的現貨主板市場總成交金額證明好淡大戶展開

廝殺，港股進入了大時代。４月乃先跌後升的月份，乃筆者於上季初所預測的，但怎也想不到會

跌得這麼深。面對現實，中長線投資者不單不應急於趁「低」入市增持現貨，還須依ＷＢＲ分析

結果指示，於反彈浪中候高沽貨，以避風頭。於顯著利淡的投資氣候中，股市的波幅急升，令一

些原本應有不俗支持力的關口輕易被攻破。



港股中期新跌浪已被確認正在運行中，我們須要計算下站重要支持位所在和短期反彈浪的目

標。平心而論，累積了巨大跌幅後，於今、明（８、９日）兩天內進行短期反彈，實在不足為奇

。然而，反彈過後，恐怕仍會有另一輪大型跌浪，讓投資者看清楚甚麼是強勢股，作為日後優先

入市吸納的對象。投機方面，本欄認為，超短線持好倉博反彈是可行的，但應分注入市，並須伺

機走位。至於短線好友，只宜分批小注參與，兩注的投入時間應有一定的差距。《經濟通及交易

通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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