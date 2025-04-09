  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

09/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》剖釋ＥＴＦ於大跌市中被積極掃貨的現象

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。昨天（８日）筆者於「窩輪豪情」專欄內指出，
好友大戶在港股大市急劇下挫的環境下，其實非常積極地掃貨，主要對象為盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）與南方恒生科技（０３０３３）。此外，收市後
筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告知用戶，已全線偷步，合共動用了１４﹒７９５％資金入市買貨
博反彈。結果昨早市況裂口高開，提供了沽出部分持貨套利的機會。但為何於上述指數ＥＴＦｓ
牌下出現的市況有如此準確的啟示呢？
　
　　須知ＥＴＦ發行商每賣出１手ＥＴＦ，便會按市值比例，於現貨市場內買入相關指數成分股
。於本周一（７日）的大跌市中，上述ＥＴＦｓ呈現大量沽盤；發行商被迫接貨後，便須將再度
有對沖作用的相關指數成分股沽出，為大市增添沽壓。這個循環會延續下去，直至ＥＴＦ的沽盤
被消化為止。
　
　　上述ＥＴＦｓ呈現主動買盤較主動沽盤明顯積極的情況，反映有好友大戶於跌浪中不斷地買
入ＥＴＦｓ，看短期反彈浪即將出現。他們的做法其實非常聰明，較直接買入指數成分股更能有
效地穩定大市的跌勢，因可得到必須因而掉頭買入相關指數成分股的ＥＴＦ發行商助他們一臂之
力。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

特朗普的「三度當選總統」，實屬白日夢

08/04/2025 16:46

大國博弈

關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

08/04/2025 16:37

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處