《運籌帷幄－梁業豪》剖釋ＥＴＦ於大跌市中被積極掃貨的現象

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。昨天（８日）筆者於「窩輪豪情」專欄內指出，

好友大戶在港股大市急劇下挫的環境下，其實非常積極地掃貨，主要對象為盈富基金

（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）與南方恒生科技（０３０３３）。此外，收市後

筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告知用戶，已全線偷步，合共動用了１４﹒７９５％資金入市買貨

博反彈。結果昨早市況裂口高開，提供了沽出部分持貨套利的機會。但為何於上述指數ＥＴＦｓ

牌下出現的市況有如此準確的啟示呢？



須知ＥＴＦ發行商每賣出１手ＥＴＦ，便會按市值比例，於現貨市場內買入相關指數成分股

。於本周一（７日）的大跌市中，上述ＥＴＦｓ呈現大量沽盤；發行商被迫接貨後，便須將再度

有對沖作用的相關指數成分股沽出，為大市增添沽壓。這個循環會延續下去，直至ＥＴＦ的沽盤

被消化為止。



上述ＥＴＦｓ呈現主動買盤較主動沽盤明顯積極的情況，反映有好友大戶於跌浪中不斷地買

入ＥＴＦｓ，看短期反彈浪即將出現。他們的做法其實非常聰明，較直接買入指數成分股更能有

效地穩定大市的跌勢，因可得到必須因而掉頭買入相關指數成分股的ＥＴＦ發行商助他們一臂之

力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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