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10/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》現水平伺機持指數牛證圖利前考慮點

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。筆者認為，每個投資者都應有面對大幅急挫市況
的經驗，方能提升個人投資造詣。投資技巧可於書本上學習得來，心理質素卻只能透過實戰培育
。不少投資者，甚至市場人士都見升看升，見跌看跌，最後只會被市場牽著走，於反覆波浪中被
大戶愚弄。最重要者，為於強勢單邊市況出現後，處變不驚，只客觀地檢討投資氣候和圖表形勢
的變化，以判斷後市的走向。
　
　　此外，股市的波動程度顯著加劇後，一些重要阻力位和重要支持位若呈現短暫假突破，實屬
常見。因此，突破市況是否真的已經出現，應按突破幅度與價位逗留於突破點外的時間來判斷。
根據經驗，呈現突破，兼屬強勢單邊的市況後，大型反彈浪多會於三個交易日正式展開；即使市
況發展並非如此，下一個短浪亦多屬最後一個跌浪。因此港股好友於現水平伺機小注持有指數牛
證的值博率是吸引的，勝算亦不低。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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