《運籌帷幄－梁業豪》現水平伺機持指數牛證圖利前考慮點

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。筆者認為，每個投資者都應有面對大幅急挫市況

的經驗，方能提升個人投資造詣。投資技巧可於書本上學習得來，心理質素卻只能透過實戰培育

。不少投資者，甚至市場人士都見升看升，見跌看跌，最後只會被市場牽著走，於反覆波浪中被

大戶愚弄。最重要者，為於強勢單邊市況出現後，處變不驚，只客觀地檢討投資氣候和圖表形勢

的變化，以判斷後市的走向。



此外，股市的波動程度顯著加劇後，一些重要阻力位和重要支持位若呈現短暫假突破，實屬

常見。因此，突破市況是否真的已經出現，應按突破幅度與價位逗留於突破點外的時間來判斷。

根據經驗，呈現突破，兼屬強勢單邊的市況後，大型反彈浪多會於三個交易日正式展開；即使市

況發展並非如此，下一個短浪亦多屬最後一個跌浪。因此港股好友於現水平伺機小注持有指數牛

證的值博率是吸引的，勝算亦不低。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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